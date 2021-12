Saev realiza obra emergencial em trecho de emissário na Vicinal Ângelo Comar 

Em função do problema, a Saev reforçou estruturalmente todo o trecho sob a rodovia para impedir novos incidentes.

Uma obra de emergência está sendo realizada na Vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga/SP à Parisi/SP, pela Saev Ambiental. Parte do emissário que passa sob a estrada foi rompida na última quarta-feira (8/12) e a equipe operacional da Autarquia iniciou imediatamente a execução do reparo.

Tal problema está impedindo que os resíduos percorram a tubulação para o seu destino final, que é a ETE (Estação de Tratamento de Esgotos).

Em função do problema, a Saev reforçou estruturalmente todo o trecho sob a rodovia para impedir novos incidentes.

Neste momento, recomenda-se que a atenção dos motoristas que trafegam pela Vicinal seja redobrada. Agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança estão no local para a sinalização e orientação do tráfego.

Todas as equipes da Autarquia estão empenhadas na resolução do problema, e a previsão é de que as obras de reparo sejam concluídas já nos próximos dias.