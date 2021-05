Saev inicia a Semana do Meio Ambiente com plantio de mudas no Parque da Cultura 

Em parceria com o 3° Batalhão da Polícia Ambiental, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o curso de Agronomia da Unifev, dezenas de pessoas estiveram presentes e participaram do plantio.

Em celebração à Semana Mundial do Meio Ambiente, de 1° a 5 de junho, a Saev Ambiental realizou nesta segunda-feira (31), o plantio de mais de 50 mudas de árvores no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. Em parceria com o 3° Batalhão da Polícia Ambiental, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o curso de Agronomia da Unifev, dezenas de pessoas estiveram presentes e participaram do plantio.

Participaram da ação, o superintendente da Autarquia, Alberto Antônio Casali; a tenente da Polícia Ambiental, Sarah de Carvalho Barbosa; a secretária da Cultura e Turismo do município, Janaina Cristina Silva; além de diretores e servidores da Saev, e estudantes de Agronomia da Unifev.

“O envolvimento cada vez maior dos setores e a ampliação de projetos neste sentido contribuem efetivamente para o bem-estar de toda a nossa cidade. E essa é uma maneira especial para comemorarmos a Semana do Meio Ambiente com o plantio de mudas nativas, proporcionando conforto térmico, e tornando nossos espaços públicos cada vez mais verdes e agradáveis”, destacou o superintendente da Saev.

De acordo com a bióloga e Chefe de Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, 11 mudas de flamboyant vermelho e amarelo e 40 ipês, nas cores roxo, branco e rosa foram plantadas próximas a um dos palcos externos do Parque. “A Saev se preocupa e tem um cuidado com a questão ambiental, já que uma cidade cada vez mais verde é sinônimo de qualidade de vida”.

Encerrando as atividades da semana, no sábado (5), Dia do Meio Ambiente, equipes da Autarquia permanecerão na Praça da Catedral para orientações sobre educação ambiental e a distribuição de diversas espécies de mudas nativas a toda população, das 9h às 11h.

A Saev também doou à Unifev 15 mudas de árvores das espécies resedá gigante e pata de vaca para o plantio que será realizado nesta terça-feira (1º).

Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de junho e começou a ser comemorado em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente, e alertar o público e governos de cada país sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos.

Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano. A reunião durou até o dia 16 e congregou vários governos e ONG’s. Por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente.