Saev informa sobre interrupção no fornecimento de água na região Central e Sudeste neste domingo 

A Saev Ambiental informa que no próximo domingo (4) haverá interrupção programada no fornecimento de água para os bairros da região Central e Sudeste durante todo o período da manhã. Com isso, alguns bairros, dentre eles, Santa Luzia, San Remo, São Cosme, São Damião e adjacências poderão ter falta de água ou sofrer intermitências no abastecimento.

Portanto é importante que os moradores desses locais fiquem atentos, e programem-se para o uso consciente de água.

A suspensão é necessária para que os serviços de manutenção e pequenos reparos sejam realizados no reservatório semienterrado, localizado na região Central, onde também encontra-se a ETA (Estação de Tratamento de Água).

Na ocasião, ainda serão feitas a limpeza do reservatório e a desinfecção do poço de sucção do sistema Central.

Para mais informações, a Saev Ambiental dispõe do 0800-770-1950, que atende 24 horas, inclusive aos finais de semana. A ligação é gratuita.