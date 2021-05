Saev fiscaliza obras de substituição da rede de abastecimento de água em bairro da região Oeste 

Devido à substituição das redes, os bairros Anna Munhoz Alvares, Belo Horizonte I e II, Vida Nova III, Jardim das Carobeiras, Residencial Moriá, Boa Vista I e II, Jardim De Bortole e adjacências podem sofrer interrupção no fornecimento de água pelos próximos dias.

A Saev Ambiental está acompanhando diariamente a substituição da rede de abastecimento de água tratada, obra que está sendo realizada pelo Grupo Pacaembu, no bairro Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, localizado na região Oeste de Votuporanga/SP.

Devido à substituição das redes, serviço que influencia na distribuição de água para a população, os bairros Anna Munhoz Alvares, Belo Horizonte I e II, Vida Nova III, Jardim das Carobeiras, Residencial Moriá, Boa Vista I e II, Jardim De Bortole e adjacências podem sofrer interrupção no fornecimento de água pelos próximos dias.

Após a conclusão da obra, os moradores do Parque Residencial Anna Munhoz Alvares devem ser beneficiados com uma nova rede de distribuição de água, evitando transtornos com vazamentos nas proximidades de suas casas.

O responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, explica que ao todo serão substituídos mais de 5.800,00 metros de rede de água. A tubulação, que atualmente é de PEAD (polietileno de alta densidade) está sendo trocada por tubos de PVC. “A substituição da tubulação é necessária devido a um problema de resistência encontrado no tubo instalado, o que ocasionou um alto índice de vazamentos no bairro.”

Toda a obra de substituição está sendo executada pelo Grupo Pacaembu. “As equipes de engenharia e operação da Saev estão fiscalizando o andamento das obras e auxiliando na setorização das redes, na tentativa de reduzir problemas com o desabastecimento de água”, destaca o superintendente da Autarquia, Antonio Alberto Casali.

A previsão é de que as obras sejam concluídas no próximo mês.