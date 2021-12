Saev celebra seus 53 anos com evento para colaboradores e lideranças locais 

Servidores com mais de 30 anos de carreira receberam pequena lembrança como forma de agradecimento pela dedicação durante os anos de trabalho.

Em continuidade ao calendário de aniversário que marca os 53 anos da Saev Ambiental, a Autarquia celebrou a data na manhã desta sexta-feira (10) junto de seus mais de 200 servidores, e contou ainda com as presenças de ex-superintendentes, lideranças e autoridades locais, e imprensa.

Participaram do ato, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali; o prefeito Jorge Seba, representando o legislativo, o vereador Jura Silva; alguns dos ex-superintendentes – Laerte Colato, Marcelo Zeitune e Oscar Guarizo. Os ex-superintendentes presentes no evento foram homenageados.

A primeira parte do evento contou com a apresentação do novo vídeo institucional da Saev Ambiental. Na sequência, os servidores mais antigos, com mais de 30 anos de carreira na Saev, também receberam uma pequena lembrança como forma de agradecimento pela dedicação em tantos anos de trabalho. Foram eles: Ricardo Salvador Barbosa (Gato), Sebastião José Martins, Roberto Carlos Alves Rosa, João Domingos Teodoro, José Roberto Silveira Oliveira (Zezinho), Mauro de Souza Rodrigues, João dos Reis Alves, Luiz Carlos da Silva (Boca Preta), João Afonso Zerlote, Claudio Aparecido Lopes, João Aparecido de Faria, José da Silva Filho, Claudenere Pedro e Jair Fernandes.

Durante a cerimônia foi realizada a entrega da readequação do Departamento de Meio Ambiente, que a partir de agora conta com alterações em seus serviços facilitando e desburocratizando o atendimento ao cliente.

No decorrer de toda celebração foram expostos os painéis fotográficos que contam um pouco da história da Saev Ambiental nesses 53 anos de fundação.

“Mais do que nunca, é um momento de extrema gratidão e contentamento, agradecendo a todos os nossos colaboradores, e todos os ex-superintendentes, ao prefeito Jorge Seba, bem como a todos aqueles que fizeram e fazem parte de nossa história gloriosa. As conquistas e superação de desafios, nos garantiram a excelência reconhecida em todos os níveis, principalmente junto à Votuporanga. Neste momento, pedimos que esta união continue, para que possamos planejar e construir os próximos anos, dando continuidade em nosso objetivo de melhorar a vida com o que sabemos fazer de melhor, tratando da água, do esgoto e do meio ambiente de nossa cidade”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.