SAEV cancela racionamento de água a partir desta quarta-feira (21)

O volume de chuvas que aconteceu na cidade entre a madrugada e a manhã desta terça-feira foi o suficiente para aumentar em 70 centímetros a altura da água na represa da SAEV. A informação foi passada ao Diário na tarde de hoje, pelo superintendente da autarquia Waldecy Bortolotti. “Esperamos que o volume de água da represa vai aumentar ainda mais, recebemos água de várias minas que são preservadas. Ainda estamos longe de chegar a um nível de água que dê tranquilidade, mas com as chuvas de ontem e as que estão sendo esperadas para os próximos 15 dias vamos encerrar o racionamento a partir desta quarta-feira em todos os bairros da cidade”, garantiu Bortolotti.

Veja a previsão do tempo para os próximos 15 dias: