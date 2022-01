Saev Ambiental reforça atendimento ao público pelas plataformas on-line 

Recomendação é para que os clientes optem pelos canais de atendimento à distância em decorrência do surgimento de novos casos de síndromes gripais.

Diante do surgimento de novos casos de síndromes gripais, a Saev Ambiental vem reforçando uma série de recomendações e medidas preventivas para conter a disseminação do vírus. Garantir a segurança dos clientes durante o atendimento presencial é uma das prioridades da Autarquia.

A partir de agora as plataformas de atendimento on-line devem ser a primeira opção para quem busca atendimento. Para tanto, a Autarquia disponibiliza o 0800-770-1950 (ligação gratuita) com atendimento 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados; além do (17) 3405-9190, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Alguns serviços também podem ser solicitados pelo Whatsapp (17) 99782-8383, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h; e ainda pelo site www.saev.com.br.

Na impossibilidade do morador acessar os canais de atendimento à distância, a Saev Ambiental vem intensificando as ações de prevenção em sua estrutura física, dentre elas a barreira física de vidro entre os colaboradores e clientes; o distanciamento com espaço maior do que 1 metro entre as pessoas; abastecimento constante dos dispensers de álcool em gel para o uso adequado; espaçamento entre as poltronas da sala de recepção; aferição da temperatura corporal ainda na recepção; e a obrigatoriedade do uso de máscara.

“Priorize a utilização dos canais digitais, é fácil e rápido. Faça a sua parte. Muitas situações podem ser resolvidas sem a necessidade do atendimento presencial. Ligue ou envie-nos uma mensagem para que possamos esclarecer da melhor forma. Mais uma vez, neste momento, contamos com a compreensão da população”, ressalta o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Assim como assegurar o atendimento ao público conforme os protocolos de prevenção à Covid estabelecidos pelas autoridades sanitárias, a Saev Ambiental zela pela saúde dos seus servidores, mantendo os cuidados gerais em relação à higienização dos ambientes, higiene pessoal e distanciamento social; uso obrigatório da máscara em todas as dependências da Autarquia; orientação constante quanto à lavagem das mãos entre atendimentos e utilizar álcool gel, quando a atividade não permitir a frequência da lavagem das mãos; compartilhamento de objetos de uso pessoal são evitados, e se preciso, higienizar antes e depois dos procedimentos com álcool 70%. Em casos de sintomas respiratórios, o funcionário não deve comparecer ao trabalho e avisar imediatamente a chefia para o atendimento de saúde e afastamento necessários.