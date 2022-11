Saev Ambiental recebe visita de engenheiros nos três Ecotudos 

Comitiva visitou unidades do Ecotudo que ficam localizadas em pontos estratégicos de Votuporanga. Projeto ambiental foi criado em parceria com a Prefeitura.

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da autarquia, Gabriel Alves Dias Ferreira, e o diretor de Divisão de Limpeza Pública da Saev Ambiental, Augusto Souza, receberam na última terça-feira (8.nov) uma equipe de engenheiros para uma visita técnica aos três Ecotudos, localizados em pontos estratégicos do município.

A comitiva foi formada pelo engenheiro ambiental Mauro Mendes Filho, de Poços de Caldas/MG, e pelo engenheiro agrônomo Mimo Ravagnani, de Nova Odessa/SP, ambos estavam em Votuporanga por conta do curso gratuito “Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Engenharias nas Cidades Inteligentes”, realizado on-line e presencial na Searvo – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga e que contou com o apoio do Crea/SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Além dos dois instrutores, o engenheiro eletricista e atual presidente da Searvo, Gabriel Bifaroni, também participou da visita técnica, que teve início na sede da Saev Ambiental, que fica na Rua Pernambuco.

De acordo com o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, as três amplas unidades do Ecotudo são para atender à população, com agilidade e de forma gratuita. “As unidades do projeto Ecotudo, mantidas pela Saev Ambiental, são espaços gratuitos criados em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, para o recebimento de resíduos domiciliares”, disse.

Passoni destacou ainda a importância de receber visitas de profissionais capacitados e associações nas instalações e nos projetos desenvolvidos pela autarquia. “Estes intercâmbios de informações e de conhecimento são primordiais para continuarmos inovando nos processos de qualidade e eficiência dos nossos serviços. Também possibilita apresentarmos o que estamos realizando em Votuporanga, nos quesitos de sustentabilidade, tratamento da água e do esgoto, reflorestamento e preservação ambiental, como o projeto dos Ecotudos”, ressaltou o superintendente adjunto da Saev Ambiental.

O Ecotudo Norte fica localizado na Avenida Sete, nº 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste fica no alto da Vicinal Nelson Bolotário. Os três Ecotudos funcionam das 7h às 19h, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.