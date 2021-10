Saev Ambiental realiza obras para melhorias no sistema de abastecimento da ETA 

A previsão é de que o serviço seja concluído em 10 dias.

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) iniciou nesta segunda-feira (25) o trabalho de manutenção do poço de sucção que compõe o Sistema de Abastecimento da ETA (Estação de Tratamento de Água), responsável pelo fornecimento de água aos bairros da região central da cidade. A previsão é de que o serviço seja concluído em 10 dias.

A responsável pela Divisão de Produção e Qualidade da Água da Saev, Edna Morillo explica que durante este período, mesmo com a interligação dos sistemas de poços profundos em Votuporanga, as unidades consumidoras dos pontos centrais poderão sofrer com a baixa pressão da água, ou mesmo com a intermitência no abastecimento. “Eventualmente, em alguns locais poderão ocorrer situações como estas, já que para esta obra de melhoria, somente uma das três bombas existentes na ETA pode funcionar”.

A obra se faz necessária para a melhoria dessas instalações bastante antigas e que apresentam desgastes comuns causados pelo tempo e pelo uso constante do espaço, conta o responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira. “Estamos realizando toda a impermeabilização do poço para evitar possíveis vazamentos de água, que podem prejudicar o abastecimento. Além da regularização do piso e das paredes internas do poço, será executado o preenchimento de injeção com espuma e gel de poliuretano, e impermeabilização com argamassa polimérica e manta líquida.

O serviço é executado com recursos financeiros próprios da Autarquia. “Com obras de melhorias como esta, a Saev Ambiental busca minimizar as paradas no sistema por possíveis avarias, e reduzindo sobretudo as perdas de água. O objetivo primeiro da nossa equipe é modernizar o sistema de distribuição de água e ampliar a capacidade de reserva”, destaca o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.

Para mais informações, a Saev Ambiental dispõe do 0800-770-1950 (ligação gratuita) ou (17) 3405-9195.