Saev Ambiental realiza ações no Horto Florestal neste sábado 

O projeto ‘Dia no Horto’ será realizado pela autarquia uma vez por mês, em parceria com a Prefeitura e Unifev.

Em parceria com a Unifev e a Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental realiza, neste sábado (4.mai), a primeira edição do projeto socioambiental “Dia no Horto”. O evento gratuito, das 9h às 16h, será no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próximo à Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. Serão promovidas várias atividades para toda a população, envolvendo a equipe de Meio Ambiente da autarquia, além de alunos, docentes e coordenadores do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da Unifev.

De acordo com a Chefe de Departamento de Meio Ambiente da Saev Ambiental, Beth Prado, o Horto Florestal é um espaço reservado para que a população de Votuporanga e região usufrua de momentos de lazer e entretenimento junto à natureza. O local abriga ainda o Viveiro de Mudas, que fornece gratuitamente várias espécies de mudas por mês à população por meio de projetos de arborização urbana e reflorestamento ambiental.

“O Horto Florestal é um dos equipamentos mais importantes de Votuporanga para fomentar a educação ambiental. Ficamos felizes com esta parceria em que oferecerá ao público, de forma gratuita e acessível, um sábado de conhecimento e lazer junto ao meio ambiente”, afirma Gustavo Vilela, superintendente da Saev Ambiental.

Entre as atividades que serão realizadas durante o projeto “Dia no Horto” estão: ações educativas, oficinas ambientais e atividades no Viveiro Municipal de Mudas e coleta de sementes.

“Com este projeto estamos ‘dando vida’ ao Horto Florestal, que já foi tão frequentado pelas famílias votuporanguenses e que, agora, deve voltar a ser um atrativo turístico ambiental e uma opção de lazer para as pessoas desfrutarem de momentos próximos da natureza”, disse o prefeito Jorge Seba.

Já a professora e coordenadora do curso de Engenharia Agronômica da Unifev, Mariane Aparecida Barbará Zanini, afirma que, neste projeto, a instituição de ensino superior e os alunos estarão contribuindo com as ações socioambientais da Saev Ambiental para a formação de mudas arbóreas no Viveiro que fica localizado no Horto Florestal. “É uma excelente oportunidade para exercer, junto aos alunos do curso de Engenharia Agronômica, a responsabilidade social ambiental”, disse ela.

Em Votuporanga, o Horto Florestal fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às 17h. Aos finais de semana o local fica fechado, exceto quando há projetos específicos como, por exemplo, o “Dia no Horto”. As visitas monitoradas de escolas, clubes de serviços, parceiros e instituições devem ser agendadas pelo telefone: (17) 3405-9191.