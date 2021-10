Saev Ambiental pede apoio da população para que facilite acesso ao hidrômetro

Incidentes causados por cães soltos no quintal são registrados com frequência, o que inviabiliza o trabalho dos leituristas.

O hidrômetro, conhecido também como medidor ou relógio é um aparelho de precisão que mede e registra o consumo de água. Por meio deste equipamento é possível fazer uma cobrança justa, com base no que foi consumido, além de evitar desperdícios e colaborar com a preservação do meio ambiente. Em Votuporanga, este serviço é realizado pelas equipes de leituristas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente).

A falta de acesso ao hidrômetro é a principal causa para que o leiturista não consiga realizar a medição correta, seja pelo portão fechado, hidrômetro travado, embaçado ou violado e até mesmo por conta de cachorro solto no quintal, é o que explica o responsável pelo Departamento Comercial da Saev Ambiental, João Teodoro. Para fazer a leitura e lançar a cobrança com base no consumo real, a Saev precisa, necessariamente, ter acesso ao medidor. “Para se ter uma ideia, das mais de 42 mil ligações ativas de água contabilizadas neste ano de 2021, 6 mil unidades não oferecem acesso à leitura. Desse montante de 6 mil, 638, foram inviabilizadas devido à cachorro solto, oferecendo risco à integridade física de nossos profissionais”.

Ainda de acordo com Teodoro, acidentes com cães no ato da leitura são registrados com frequência. “Precisamos do apoio da população para evitar que esse tipo de situação não interfira no trabalho das equipes. Quem perde obviamente são os leituristas que se arriscam, assim como os moradores, que deixam de receber a medição precisa na fatura”.

A fim de evitar problemas e facilitar o acesso aos leituristas, a Autarquia orienta que o cavalete e o hidrômetro sejam instalados em um local visível no imóvel, facilitando o acesso à leitura mensal, reforça o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali. “A falta da medição dos registros de água causa não somente prejuízos à população, mas também à Autarquia, que trabalha ininterruptamente para oferecer água de qualidade e esgoto 100% tratado aos munícipes”.

A Saev está à disposição dos consumidores para esclarecer as dúvidas sobre as faturas e para auxiliar na regularização dos hidrômetros, por meio do (17) 3405-9190 ou pelo 0800-770-1950 (ligação gratuita).