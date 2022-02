Saev Ambiental investirá mais de R$ 4 milhões em melhorias no saneamento 

Algumas obras estão licitadas e outras já programadas para serem executadas a partir dos próximos dias.

O plano de investimentos de obras da Saev Ambiental para este ano deve ser executado em diversos pontos da cidade a partir dos próximos dias. Serão aplicados ao todo mais de R$ 4 milhões em obras, algumas já licitadas, e outras programadas para este ano.

Para o final deste mês já estão previstas as obras de substituição de 451,5 metros de emissário, nas proximidades do Córrego do Marinheirinho. O prazo de conclusão é de 90 dias. Logo depois, em fevereiro, 800 metros de tubulação na rede de água deverão ser trocados em algumas ruas dos bairros Parque Brasília, Jardim São Paulo, Chácara das Paineiras, Vila América, Bandeirantes, Parque 8 de Agosto, e Cidade Nova.

Ainda no primeiro semestre deverão ser iniciadas as obras de substituição de PV (Pontos de Visita) no cruzamento entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a Rua Marcelino Pires Bueno, na Zona Norte da cidade. Os PVs, localizados na rede coletora de esgoto são instalados nos cruzamentos das vias, principalmente nas esquinas, identificados pela tampa de ferro com a logomarca da Saev Ambiental.

Também estão em fase de licitação novos tubos de camisa para o poço do Sistema da Zona Sul, implantação de galeria de água pluvial na Avenida Hernani de Matos Nabuco (Coacavo), reforma do conjunto motobomba reserva, a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e galerias na Vila Carvalho, galerias no Córrego do Cortume, compra de 3 mil hidrômetros para as substituições e a aquisição de um caminhão para serviços de hidrojateamento em redes de esgoto.

Além destas, algumas obras também estão programadas para serem executadas neste ano, dentre elas, a substituição de 800 metros de tubulação para recapeamento asfáltico, substituição de mais de 10 mil hidrômetros, implantação do sistema de leitura dos hidrômetros por telemetria, desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, desassoreamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Votuporanga, criação do centro de trituração de madeira e galhos no Ecotudo Oeste, pintura de todos os Sistemas de Abastecimento de Água.

“O prefeito Jorge Seba tem como uma de suas prioridades a melhoria constante da qualidade de água fornecida e o aprimoramento dos processos que atestem a eficiência no tratamento de esgoto da cidade. Portanto, a Saev Ambiental segue investindo em obras que atendam às demandas da população, garantindo um saneamento básico de excelência”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.