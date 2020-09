Saev Ambiental instala novas lixeiras subterrâneas em praças do Município

Estão sendo instaladas cinco novas lixeiras subterrâneas para armazenamento de lixo no Município.

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, está instalando mais cinco novas lixeiras subterrâneas para armazenamento de lixo em praças do Município. A melhoria tem investimento de R$ 254.185,51 e proporcionará a realização da coleta de lixo comum e reciclado de maneira a contribuir positivamente com os aspectos visual e urbanístico, ambiental e financeiro. No ano passado, o primeiro conjunto de lixeiras subterrâneas foi instalado na Praça São Bento, no cruzamento das Ruas Pernambuco e Itacolomi.

Serão implantadas outras duas lixeiras na Praça São Bento; uma na Praça Santa Luzia; uma na Praça Cívica “Professor Benedito Lopes de Oliveira”, localizada na Rua Amazonas, Centro, anexa a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”; e uma ao lado do bicicletário localizado na Praça Matriz.

As cinco novas lixeiras subterrâneas possuem capacidade de armazenamento de 2 mil litros cada uma, com área destinada para materiais orgânicos e outra para recicláveis.

Além de estimular o descarte do lixo corretamente, as lixeiras subterrâneas não permitirão que os materiais sejam levados por vento ou chuva, já que os materiais ficam a dois metros de profundidade, dentro do container. Desta forma, há a proteção do meio ambiente, visto que não há possibilidade dos materiais pararem em bueiros ou galerias pluviais.