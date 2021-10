Saev Ambiental instala coletor de lâmpadas fluorescentes nos Ecotudos

Autarquia conta com um programa de logística reversa, que é responsável pelo gerenciamento das etapas de coleta, transporte, triagem e tratamento adequado na indústria de reciclagem. Serviço é disponibilizado em parceria com a Reciclus, uma organização civil sem fins lucrativos.

Certamente em algum momento você se deparou com a situação: o que fazer com a lâmpada fluorescente depois de queimada? Sabemos que descartá-la no lixo comum é incorreto e traz uma série de consequências negativas ao meio ambiente, como a contaminação do solo e dos recursos hídricos. Isto porque esse tipo de lâmpada possui componentes, dentre eles o mercúrio, um metal altamente tóxico, que exige um processo específico na coleta, e sobretudo na destinação final.

A partir de agora, para essas lâmpadas domésticas, a Saev Ambiental conta com um programa de logística reversa, que é responsável pelo gerenciamento das etapas de coleta, transporte, triagem e tratamento adequado na indústria de reciclagem. Em Votuporanga, o serviço é disponibilizado em parceria com a Reciclus, uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como entidade gestora do processo, seguindo um modelo operacional autossustentável.

A iniciativa atende à determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei Federal nº 12.305/2010 que fala sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

“É necessário ressaltarmos que esse processo é somente para o consumo doméstico e para pequenas quantidades. Os grandes geradores e pessoas jurídicas seguem os sistemas predeterminado pela legislação vigente, com a de destinação custeada pelo gerador”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

O responsável pelo expediente do Departamento de Meio Ambiente, Augusto Souza explica antes da efetivação do programa de logística reversa junto à Reciclus, a Autarquia pagava para que as lâmpadas recebidas pelos Ecotudos tivessem a destinação ambientalmente correta. “Cada lâmpada recebida custava R$ 1,38 para que a Saev fizesse o descarte adequado. Agora, ao final do mês teremos uma economia de R$ 1 mil, que deverá ser redirecionado para ações de educação ambiental”.

Descarte

Os moradores devem descartar as suas lâmpadas nos pontos de recebimento disponibilizados em um dos três Ecotudos – Norte, Sul e Oeste.

Somente podem ser descartadas as lâmpadas de uso doméstico, sejam elas fluorescentes compactas e tubulares.

Os Ecotudos permanecem abertos ao público diariamente, inclusive aos feriados e finais de semana, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jardim das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário.