Saev Ambiental inicia substituição de trecho de adutora na Av. Emílio Arroyo Hernandes

Obra será executada a partir desta segunda-feira (30) e deve ser concluída em até 15 dias, no trecho que compreende as avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira da Costa; objetivo é garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água.

Em busca da contínua melhoria dos serviços prestados à população, a Saev Ambiental dá início a uma grande obra para a substituição de parte da adutora que faz a interligação entre dois sistemas: da Estação Tratamento de Água (ETA) Central e o Sistema de Abastecimento de Água da Zona Norte de Votuporanga. A obra será executada a partir desta segunda-feira (30) na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho que compreende as Avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira da Costa.

O objetivo da intervenção é garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água.

A operação será realizada pelas equipes da Autarquia, e a expectativa é de que seja concluída em um prazo aproximado de 15 dias. O responsável pelo Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim explica que a intervenção avançará por 200 metros na Avenida Emílio Arroyo Hernandes. “A substituição dessa adutora de interligação será feita somente no trecho comprometido. Dessa forma, a adutora poderá ser utilizada com mais frequência, poupando ainda mais o uso da água na Represa Municipal”.

O engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira diz que o projeto de execução consiste na substituição da tubulação. “A tubulação passará a ser de ferro fundido, considerado um material mais adequado e resistente para o trecho que será reparado. Essa intervenção vai impedir os constantes vazamentos que a rede vinha apresentando”.

Trânsito

Com a execução das obras nos próximos dias, o fluxo normal de veículos no entorno da Avenida Emílio Arroyo poderá ser comprometido com interdições em parte da via. Para isso, agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança permanecerão no local logo nos primeiros dias para a orientação de motoristas e pedestres.

Importante alertar a população que transita diariamente por essa região da cidade, que se mantenha atenta, evitando qualquer tipo de incidente.

“Entendemos que essa intervenção gerará alguns transtornos aos moradores da Zona Norte. No entanto, é uma obra que se faz necessária para modernizar e ampliar o abastecimento de água no município”, destaca o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.