Saev Ambiental inicia substituição de trecho de adutora na Av. Emílio Arroyo Hernandes

Nesta segunda-feira (30), a Saev Ambiental iniciou os trabalhos para a substituição de parte de uma adutora de interligação na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP. A obra contempla a manutenção da adutora que liga os sistemas da Estação Tratamento de Água (ETA) Central e o Sistema de Abastecimento de Água da Zona Norte.

De acordo com a Autarquia, a intervenção é necessária para garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água. A expectativa é de que seja concluída em um prazo aproximado de 15 dias.

Pelos próximos dias, os motoristas que trafegam pelo local, no sentido bairro/centro, devem se manter atentos às possíveis alterações no trânsito. Agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança permanecerão no trecho da obra, que fica entre as avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira.