Saev Ambiental inicia fiscalização de ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto 

Residências em que o lançamento do esgoto na rede pluvial foi comprovado serão notificadas e estarão sujeitas à multa.

Equipes da Saev Ambiental iniciaram na última semana uma ação de fiscalização para identificar as ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto nas residências. A operação tem o objetivo de regularizar as tubulações de água de chuva, evitando transtornos com possível retorno de efluente no interior das casas, reduzindo os vazamentos de esgoto na cidade e a poluição de mananciais.

Conforme o engenheiro responsável pelo Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim, durante a ação a Saev informa ao morador sobre a necessidade de fazer ligações independentes, uma para o esgoto e outra apenas para a água da chuva com destino para as guias das calçadas. “Os proprietários das residências com ligações clandestinas também são informados de que estão cometendo uma infração grave e que devem fazer os ajustes necessários para evitar multas”.

As residências em que o lançamento do esgoto na rede pluvial foi comprovado serão notificadas e estarão sujeitas à multa, com base no Decreto Municipal nº 12.777, de 18 de novembro de 2020, que prevê penalização de 150 UFM (Unidade Fiscal do Município). O valor de cada UFM é de R$ 4,0246, o que totaliza uma multa de R$ 603,69.

O superintendente da Saev Ambiental ressaltou que o trabalho da Autarquia é de orientação e de educação ambiental, além da fiscalização de possíveis irregularidades. “Esse trabalho de é realizado por toda a cidade, e a colaboração da população é fundamental para nos ajudar a manter os sistemas de esgoto e de águas pluviais em bom funcionamento. Por isso pedimos que não descartem resíduos irregularmente”.