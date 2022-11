Saev Ambiental inicia controle de pragas na rede coletora de esgotos nesta terça-feira

Cerca de 5,5 mil pontos serão dedetizados pela autarquia em Votuporanga e no distrito de Simonsen.

A Saev Ambiental inicia nesta terça-feira (29.nov) o trabalho de dedetização dos pontos de visitas (PV) para o controle de pragas em toda a rede coletora de esgotos de Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen. A ação vai começar pela região norte do município a partir das 7h.

Cerca de 5,5 mil pontos de visitas (PV) serão dedetizados por uma empresa contratada e fiscalizada pela equipe da autarquia. A previsão é de que o trabalho de dedetização seja concluído em até 30 dias.

Segundo Ricardo Savoine, responsável pelo Setor de Operação de Esgoto da Saev Ambiental, o atendimento dos bairros e região central será feito em datas diferentes. “Os PVs localizados nos bairros passarão pela dedetização no decorrer da semana, em contrapartida, a aplicação dos PVs nas áreas mais centralizadas ocorrerão aos finais de semana. O cronograma foi traçado obedecendo ao fluxo de veículos e pedestres nestes locais”, afirmou.

A intervenção é feita anualmente com o objetivo de fazer um controle eficaz contra a infestação de pragas e insetos, como baratas, escorpiões e ratos.

A dedetização é realizada por meio da aplicação dos produtos diretamente nos PVs, localizados nos cruzamentos das vias, principalmente nas esquinas, e podem ser identificados pela tampa circular de ferro com a logomarca da Saev Ambiental.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela este procedimento é necessário para garantir o bem estar da população. “A dedetização da rede coletora de esgotos é uma ação em prol à saúde pública. A nossa equipe operacional entende que é fundamental eliminar ratos, baratas e demais pragas urbanas, controlando a proliferação e o avanço até as residências. Esta operação diminui os riscos de transmissão de zoonoses, reduzindo até mesmo as chances dos acidentes com picadas de animais peçonhentos”.