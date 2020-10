Saev Ambiental inaugura novo Almoxarifado

Um novo espaço com 3.300 m² de área construída situado na avenida Nasser Marão, número 1.427

O Almoxarifado da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, foi expandido e inaugurado na última quinta-feira (29/10). Localizado na Avenida Nasser Marão, número 1.427, o espaço conta com 3.300 m² de área construída, sendo cerca de 2.800 m² maior que o antigo espaço, anexo ao Sistema Sul, na Vila Muniz.

Com o novo espaço é possível ampliar poder de estocagem e trabalhar a verticalização de materiais, bem como agilizar o atendimento e adequar corretamente os materiais para que não sofram com as intempéries.

O Superintendente da Autarquia, Waldecy Antônio Bortoloti, ainda ressalta a informatização, que garantirá facilidade de identificação de cada produto. “É a primeira grande reestruturação que, de fato, o Almoxarifado da Saev recebe nos seus anos de existência. A mudança tem como maior objetivo a melhora no atendimento aos nossos clientes, que é a população de Votuporanga, através da nova logística adotada, aumento da informatização e ampliação do horário”.

Com a mudança, o Almoxarifado também teve horário de atendimento ampliado de 8h para 12h, presencialmente, e em regime de plantão 24 horas.

O Chefe de Setor do Almoxarifado, Augusto Ribeiro de Souza, afirma que “a mudança proporciona uma reestruturação do almoxarifado, possibilitando trabalhar com a colocação de cada material individualmente, sua identificação e adequação de local de armazenamento de materiais pesados que necessitam de movimentação com o auxílio de equipamento mecanizado para carga e descarga”.