Saev Ambiental faz audiência pública sobre Plano Municipal de Saneamento Básico 

Encontro aberto a toda população será realizado nesta terça-feira (7), às 19h, na Unifev – Auditório do Câmpus Centro.

A Saev Ambiental realiza, nesta terça-feira (7.mai), às 19h, a primeira audiência pública referente à revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, na Unifev – Auditório do Câmpus Centro, em Votuporanga/SP.

De acordo com Gustavo Vilela, superintendente da Saev Ambiental, nesta primeira audiência será apresentado um diagnóstico desenvolvido pelos servidores públicos da autarquia sobre dados importantes, sugestões e mudanças sugeridas para o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Entre os principais assuntos que serão abordados durante a audiência pública estão: resíduos sólidos, drenagem urbana, sustentabilidade, abastecimento de água e esgoto. “A população de Votuporanga está convidada para participar desta revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ideias, sugestões de melhorias e até discussão sobre os desafios no futuro serão bem-vindas”, disse o superintendente da Saev Ambiental.

A segunda audiência pública está marcada para o dia 27 de agosto, às 19h, também na Unifev – Auditório do Câmpus Centro. Neste segundo encontro serão debatidas as propostas e as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico. O auditório fica localizado na rua Pernambuco, nº 4.196, e as audiências são abertas a toda a população.

Pelo site saev.com.br está disponível um formulário (também em QR Code) para a população responder e colaborar, por meio das respostas, na revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Mais informações pelo (17) 99671-9340 ou planodesaneamento@saev.com.br.