Saev Ambiental fará a instalação de novo conjunto moto bomba na ETA 

Serviço será realizado nesta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalho, das 7h às 17h. Aquisição do equipamento faz parte da obra de interligação do Poço Oeste com a Estação de Tratamento de Água.

A Saev Ambiental fará a instalação de um novo conjunto moto bomba na Estação de Tratamento de Água (ETA). O serviço será realizado no feriado do Dia do Trabalho (1º.mai), das 7h às 17h. A aquisição do equipamento faz parte da obra de interligação do Poço Oeste com a ETA, que tem como principal objetivo a interligação 100% do sistema local de captação e abastecimento de água.

Com isso, haverá baixa pressão nas torneiras e falta de água nos bairros da área central de Votuporanga. Entre os principais bairros afetados estão: Patrimônios Novo e Velho, Jardim Santo Antônio, Cecap, Parque das Brisas, Vila Budin, San Remo, Santa Luzia, Bairro do Café, Paineiras, Residencial Esther, São João, São Judas, Carobeiras, Vale do Sol, Vila América, Vila Paes, Jardim De Bortole, Jardim Flora, e adjacências.

Em Votuporanga, o sistema de abastecimento de água é formado pela Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro”, a Estação de Tratamento de Água (ETA), os quatro Poços Profundos: Zona Sul, Zona Norte, Zona Sudeste e Zona Oeste, além dos Poços Semiartesianos no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho.

“Entre os benefícios da obra de interligação do sistema de captação e abastecimento está o de minimizar impactos no fornecimento de água em casos de manutenções ou intervenções, pois a conexão entre eles permitirá atender a demanda, mesmo com algum ponto sem distribuição momentânea”, afirmou o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

O superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, explicou ainda que atualmente o Poço Oeste trabalha isoladamente abastecendo apenas os bairros da sua região. “Com essa obra de interligação, que contempla agora a instalação de um novo conjunto moto bomba na ETA, será possível que a distribuição e a produção de água sejam ampliadas para outras áreas que necessitem”, afirmou.

O investimento para a execução da obra de interligação é de R$ 2.089.687,34. Entretanto, uma tubulação nova de uma rede da Rua Acre até o Poço Oeste foi adquirida por meio de outra licitação, custando R$ 944.803,80. O valor total está em R$ 3.034.491,14, sendo recursos integrais e próprios da Saev Ambiental.