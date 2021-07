SAEV Ambiental enfrenta surto de Covid-19 

Assunto veio à tona após o vereador Jura (PSB) ser procurado por servidores e pedir providências; ao menos 11 servidores já teriam sido afastados do trabalho após infecção pelo novo coronavírus.

Com o avanço da pandemia da Covid-19, diversas empresas públicas ou privadas sofreram e sofrem com os efeitos do novo coronavírus sobre seus colaboradores. Apesar dos muitos cuidados, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) enfrenta um surto do vírus e o medo ronda a instituição.

O caso veio à tona após o vereador Jura (PSB) ser procurado por servidores, que preocupados resolveram comentar a situação. Segundo o parlamentar, alguns “estão em pânico, o que tem prejudicando a execução plena de suas funções, deixando seus familiares temerosos, sem contar que todos os servidores tem relações com seus genitores.”

Em um ofício enviado à Autarquia Municipal, o vereador explica que pelo menos 11 servidores já teriam sido afastados após contraírem o vírus, o que deixa os demais funcionários preocupados com o avanço da contaminação nas dependências da sede e demais setores.

Jura oficiou também à Secretaria Municipal da Saúde, pedindo atenção da Pasta sobre o assunto.

Procurada pelo Diário de Votuporanga, a Saev Ambiental informou que todas as medidas para se evitar a contaminação pela Covid-19 entre os seus servidores estão sendo tomadas e salientou em nota: “Importante destacar que os funcionários considerados suspeitos ou positivos com a doença foram imediatamente afastados de suas funções profissionais.”

O documento explica que dentre as ações promovidas pela Saev para a prevenção ao vírus está uma palestra sobre os cuidados necessários para reduzir a sua disseminação, ministrada na última semana pela Secretaria Municipal da Saúde.

Saev Ambiental afirmou ainda que como medida preventiva, fechou a área de descanso dos funcionários; suspendeu por tempo indeterminado as aulas do curso de informática oferecidas semanalmente para 20 colaboradores do Projeto Votuporanga em Ação; além de reforçar sempre a atenção aos cuidados básicos de prevenção à Covid, como distanciamento social, uso correto de máscara, lavagem adequada das mãos e uso de álcool gel.”

Já a Secretaria da Saúde esclarece que todos os casos suspeitos e positivos da autarquia, como também de toda a cidade, estão sendo monitorados conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.