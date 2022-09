Saev Ambiental encerra plano de contingência de água 

Após 13 dias e com o poço Sudeste em pleno funcionamento, o abastecimento está normalizado.

A Saev Ambiental encerrou nesta quarta-feira (28.set) o plano de contingência de água em Votuporanga/SP. Com o conserto do poço Sudeste, que está em pleno funcionamento desde terça-feira, o abastecimento está normalizado; e com as chuvas dos últimos dias, o nível da Represa Municipal está em 1,6m.

Segundo a autarquia, ainda há bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço. O plano foi anunciado no dia 14 de setembro por conta de problemas no poço da região Sudeste, além da severa estiagem, agravada pelo aumento no consumo de água.

Contudo, mesmo com o encerramento do plano, a Saev Ambiental segue com a orientação para a população continuar fazendo o uso consciente da água.