Saev Ambiental e Prefeitura fazem plantio de mudas nativas em reserva ambiental 

Ação foi realizada na tarde de terça-feira (24) na “Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin” para compensação ambiental.

A Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga realizaram na tarde de terça-feira (24.jan) o plantio de mudas nativas na “Reserva Ambiental Dr. Onivaldo Paulino Reganin”, no bairro Jardim Baldissera. Devido à retirada de árvores da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, por conta da obra de revitalização, novas mudas estão sendo plantadas para fazer a compensação ambiental. Vale ressaltar que várias espécies serão replantadas na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre elas, ipês de todas as cores para florescerem em estações diferentes. O projeto de paisagismo está sendo elaborado com estudo de espécies resistentes ao clima e de porte adequado para serem plantadas nas calçadas da avenida, de acordo com a nova iluminação.

Além dos postes de iluminação, a obra de revitalização da avenida no bairro Pozzobon comtempla balizadores – luzes mais baixas e que iluminarão a ciclovia e pista de caminhada –, novas galerias de drenagens, abertura de canteiro para estacionamentos de veículos, construção de espaço multifuncional, criação de Boulevard (Parklets e Food Park), entre outras novidades. No total nestas três primeiras etapas serão R$ 4,5 milhões de recursos conquistados por intermédio dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani e Fausto Pinato.

O plantio de mudas na “Reserva Ambiental Dr. Onivaldo Paulino Reganin” contou com a presença do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e de técnicos e especialistas do Departamento de Meio Ambiente da autarquia. As mudas são de árvores nativas regionais, como embaúba, ipê, calabura, paineira, amendoim, figueira, falsa aroeira, jacarandá, goiabeira, flamboyant e pau-formiga.

De acordo com o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, todas essas mudas plantadas na reserva ambiental fazem parte do “Viveiro de Mudas”, localizado no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, ambos são mantidos pela autarquia.

Disque Árvore

A bióloga e Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental da Saev Ambiental, Beth Prado, explicou que, além do cronograma de plantios de mudas desenvolvidos durante todo o ano pela autarquia e pela Prefeitura de Votuporanga, a Saev Ambiental mantém há seis anos o projeto Disque Árvore. O serviço gratuito de plantio de árvores nas calçadas (passeio público) pode ser solicitado por meio do 0800-7701950, do (17) 3405-9195 ou no próprio atendimento presencial na sede da autarquia, que fica na Rua Pernambuco, nº 4.313, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Ao entrar em contato com a autarquia para solicitar o plantio de uma muda é gerada uma Ordem de Serviço (OS), que consta as informações do solicitante. “Em seguida, um profissional fará uma análise, de acordo com a fiação elétrica do local, para indicações de espécies adequadas para o plantio. Entre as opções, o morador escolhe e já é feito o agendamento do plantio. Uma equipe de profissionais da Saev Ambiental vai até o local, faz a abertura do quadro na calçada e realiza o plantio de forma correta. A partir daí, a responsabilidade fica por conta do solicitante”, afirmou a bióloga.

A autarquia oferece, em média, várias opções de mudas para o plantio em frente de casas, comércios e até indústrias. Mudas de pequeno porte são indicadas para o lado que possui rede elétrica, como árvore samambaia, aroeira-pimenteira, reseda mirim, quaresmeira, entre outras. Já espécies de médio porte são indicadas para o lado sem rede elétrica, como pata-de-vaca, melaleuca, aroeira salsa, reseda gigante, entre outras.