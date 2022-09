Saev Ambiental deve normalizar fornecimento de água na próxima semana 

Chuva aumentou de 13cm para 43cm o nível da Represa e possibilitou regularizar o fornecimento nesta quinta e sexta. Obras no poço Sudeste entrou na última fase que é a de realização de testes, porém, a autarquia pede uso consciente da água. O final do inverno e início da primavera que começou oficialmente, às 22h04, desta quinta-feira (22.set), trouxe chuva e alívio as torneiras de Votuporanga/SP, isso porque, a crise hídrica causada por um problema no poço Sudeste e agravada pela seca, geralmente, comum para o período do ano, cede espaço para uma regularização do sistema de fornecimento de água no município.

De acordo com um informe emitido pelo Comitê Técnico da Saev Ambiental, nesta quinta, a autarquia prevê a regularidade no sistema de abastecimento de água no município nesta quinta e sexta-feira. Decisão do Comitê repete o que havia sido divulgado na quarta-feira, em que também ocorreu a regularização do fornecimento.

Porém, o último comunicado afirma que a obra no poço Sudeste avança para a última fase que é a de realização de testes; além do aumento do nível da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, de 13 cm para 43 cm, conforme medição realizada nesta quinta-feira.

Entretanto, a Saev Ambiental ressalta que “há bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço.”

A autarquia reitera ainda a recomendação do uso consciente da água.