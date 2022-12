Saev Ambiental celebra 54º aniversário de fundação 

Um café da manhã para os servidores marcou a comemoração dos 54 anos de fundação da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), nesta segunda-feira (5.dez). Evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), vereadores Carlim Despachante (PSDB), Professor Djalma (Podemos) e Jura (PSB) que representou a Câmara Municipal no ato; todos, anfitrionados pelo superintendente Gustavo Vilela e pelo ex-superintendente Marcelo Marin Zeitune.

Em breve solenidade, Vilela demonstrou os avanços e dedicou aos servidores as conquistas da Saev Ambiental. Desde o início de 2022, a Autarquia já realizou 64.142 atendimentos, sendo 57.049 por call center – momento em que o superintendente pontuou a evolução tecnológica e facilitação no atendimento, como por exemplo, via WhatsApp.

Ao Diário de Votuporanga, Gustavo Vilela celebrou a data, mas já de olho no futuro: “Uma emoção de estar presente, à frente dessa instituição que tem vida própria, a gente só está aqui para orientar, fazer a gestão e dar os caminhos, porque é uma instituição realmente referência na área de saneamento, regionalmente e no estado de São Paulo. E com esses servidores maravilhosos, temos aproximadamente 200 funcionários, colaboradores, entre outros, que fazem tão bem para a vida dessa instituição e para Votuporanga. Falando de futuro, se a gente for ver, isso remonta a legislação brasileira, em 2007, na lei sobre saneamento, e agora, em 2020 com um novo marco legal do saneamento. Saneamento é composto por água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, então a Saev já tem inclusive projetos de drenagem, e praticamente abarca todo o leque de saneamento. Com a cidade crescendo, os desafios só aumentam. Então, não adianta a gente ter uma parte e não fazer a outra, todas estão interligadas e precisa fazer o trabalho completo; e é isso que a Saev Ambiental vem fazendo.”