Saev Ambiental abre licitação para execução da ETE na Vila Carvalho

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga abriu licitação para contratação de empresa especializada em engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de obras civis da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE), localizada na Estrada Municipal- Fábio Cavalari – VTG 060, na Vila Carvalho.

A ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes no bairro. “A Vila Carvalho, após 100 anos de existência, terá o tratamento de esgoto que era uma reivindicação. É uma grande conquista que entregaremos para os moradores”, afirmou o Prefeito João Dado.

A obra da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE) está localizada em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari”, doada por Lilian Louise Motta em setembro de 2018.

Etapas da obra

A obra foi separada em três etapas. No local, já foi realizada a obra de travessia de emissários de esgoto na Rodovia Péricles Belini (SP-461). Com investimento de R$61.795,72, o solo foi perfurado por método não destrutivo para implantar a travessia com tubo PEAD (polietileno de alta densidade), um material moderno e mais resistente a corrosão, com baixa rugosidade que proporciona maior capacidade de vazão. Outros materiais também foram utilizados na obra, como, por exemplo, tubulação PE 100, PN 16, SDR 11 e DE 315 mm.

Em seguida, foi realizada licitação para contratação de empresa para liberação do licenciamento ambiental por meio da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e fornecimento de materiais e equipamentos para a implantação da ETE Compacta. O valor do investimento desta etapa é de R$ 279 mil.

Neste momento, está sendo realizada a licitação para contratação de empresa para a execução de obras civis para a instalação dos equipamentos da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto.

Edital

Para empresas interessadas, a entrega dos envelopes com documentos de habilitação e propostas deve ser realizada no dia 28 de julho de 2020, às 9h.

O edital, na íntegra, encontra-se à disposição de 22 de junho a 28 de julho de 2020, das 8h às 16h, nos dias úteis, na Divisão Administrativa da Saev Ambiental, localizada na Rua Pernambuco, nº 4.313, ou ainda pelo site www.saev.com.br. Mais informações e/ou esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (17) 3405-9195.