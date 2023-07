SAE promove ação de prevenção a Hepatites no Parque da Cultura 

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C.

Neste sábado, dentro da programação do Parque da Artes, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, realizará a Campanha de Hepatites Virais, das 15h às 19h. A ação consiste no trabalho de orientações e testagens de hepatites virais junto ao público presente.

Hepatites Virais

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C.