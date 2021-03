Sabe quando da aquela vontade de mudar a decoração da casa?

Por Gustavo Rapassi

Já aconteceu você? Comigo também acontece sempre, de repente olhar para um canto da casa e querer mudar tudo refazer ou criar uma decoração no ambiente.

Muitas vezes isso acontece porque queremos uma mudança em nossa vida.

A mudança na decoração ajuda a rever alguns hábitos e estimula a tomarmos iniciativas necessárias para o momento.

A mudança pode causar bem-estar, uma sensação de casa nova e mente leve.

É comum termos em casa algo que não tem mais função e que fica entulhando um cantinho escondido.

Mas basta receber uma simples pintura para ficar com cara nova, para sair de onde estava e virar uma atração no ambiente.

Como é o caso de moinhos, vasos, potes e tantas outras peças inusitadas que vejo serem transformadas por mim e por outros artesãos.

Quando a peça é apenas decorativa e se torna utilitária, melhor ainda, por exemplo uma luminária, um porta guarda chuva ou porta trecos e coisas desse tipo.

Essas peças com função utilitária, podem facilitar nossa vida e também porque decorar, não serve apenas para embelezar, mas principalmente para facilitar no dia a dia.

Assim a mudança passa a ser maior no seu emocional do que na matéria. Pense nisso. Decorar é cuidar do lar e da saúde.

Você é daqueles que chega em casa e coloca as chaves ou o que tiver na mão em qualquer lugar e depois, fica procurando e perdendo tempo procurando?

Com essa procura você já desviou o foco da sua mente e perdeu mais do que o tempo de procurar as chaves.

Esse tempo que você ficou em dúvida e focado em nada, já fez sua mente desviar de produzir algo útil. E o mais chato é parar para procurar e fazer outra coisa, deixando de fazer o que você se propôs a fazer naquele momento.

Da mesma forma acontece com ferramentas de trabalho, quando você precisa de um pincel, ou um copinho, ou um pedaço de pano, qualquer coisa para atender sua necessidade na hora da pintura, da costura ou do que estiver trabalhando, se você não perder tempo de ir procurar, a energia flui melhor.

E o que é a energia fluir melhor? Não é uma coisa lá do cosmo, que está distante e lá longe de você não. Pode ser simplesmente sua mente não precisar mudar o fluxo de pensamento, para não interromper a energia que seu corpo está dedicando ao que está fazendo.

Por isso você precisa tirar um tempo para organizar seu espaço de produção, seja ele qual for, um canto num cômodo, um corredor perdido atrás da casa, enfim escolha um lugar que fique mais adequado para a sua realidade e para a realidade de quem vive com você.

Dessa forma a decoração funciona em qualquer cômodo de sua convivência, seja seu ambiente de trabalho, no quarto, no banheiro ou um jardim. Um cômodo de bagunça significa uma confusão mental e uma falta de entendimento da vida.

Deixe de se sabotar, elimine esse pensamento que não de permite crescer e tome a atitude que vai te tornar uma pessoa melhor, para você mesmo e para o mundo.

Um artista assim como qualquer profissional, precisa de organização para produzir, falar que “eu entendo minha bagunça”, não é sinônimo de organização, um espaço bonito, limpo e decorado, demostra seu sucesso na vida.

Decorar e organizar o ambiente te permite expressar seu carinho e atenção aos que vivem com você e te ajuda a expressar os sentimentos mais escondidos e difíceis de serem expostos.

Então, decorar não se trata apenas de tornar bonito, mas sim, de tornar a vida melhor e consequentemente mais saudável.