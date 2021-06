Sábado: trecho da Amazonas ficará restrito a pedestres

ACV e Prefeitura vão interditar parte da rua para favorecer distanciamento entre os clientes; lojas ficarão abertas das 9h às 18h.

Esperando maior movimentação de pessoas com as compras do Dia dos Namorados no próximo sábado, 12 de junho, a Associação Comercial de Votuporanga e a Prefeitura decidiram por interditar o trânsito de parte da rua Amazonas no período em que as lojas ficarão abertas, das 9h às 18 horas. Na data, será permitida apenas a circulação de pedestres no trecho entre a Rua Itacolomi até a Rua Alagoas.

A medida foi anunciada após uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (10/6) com a presença do presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta e os representantes da Prefeitura, o Secretário de Governo Alexandre Giora e o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Moreno.

“Com a retirada dos carros da rua Amazonas, queremos dar maior espaço para as pessoas circularem e fazerem suas compras. O município reforça os cuidados com a pandemia e a ACV faz parte desse movimento. Estamos muito preocupados em garantir o bem-estar de todos e, ao mesmo tempo, proteger a atividade comercial que tem sido tão prejudicada com os fechamentos”, conta o presidente Carlos Matta.

Ele destaca ainda que, mesmo com a pandemia, as expectativas são de aumento nas vendas. “Já temos percebido maior movimentação ao longo da semana e a previsão é que esse incremento gire em torno de 10%, contribuindo com o comércio local. De toda forma, estamos reforçando a necessidade de clientes e lojistas obedecerem às regras de prevenção contra a Covid-19”, diz.

Desde o início de junho, a entidade divulga a campanha “O amor nos conecta”, que visa incentivar os consumidores a priorizarem o comércio local no momento das compras. “As lojas de Votuporanga estão com diversas promoções e produtos especiais para atender ao Dia dos Namorados. Neste período delicado para a economia, pedimos que os clientes deem preferência e comprem aqui na cidade”, destaca Carlinhos.

A ACV relembra as normas que devem ser seguidas por todos, entre elas: uso de máscara facial pelos funcionários e clientes; álcool em gel para uso dentro da loja; distância mínima de 2m² por cliente; filas internas e externas com distância mínima de 1,5 m² por cliente; e uso de senha para disciplinar a entrada, se necessário.