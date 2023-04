Sábado tem comércio aberto até às 18h 

ACV também prepara campanha de prêmios para o Dia das Mães.

As lojas do comércio de Votuporanga ficam abertas neste sábado (8.abr), das 9h às 18h, como mais uma oportunidade de compra. Tradicionalmente, todo segundo sábado do mês, o horário estendido é divulgado pela Associação Comercial.

“É um dia que atrai muitos clientes, que não conseguem visitar as lojas durante a semana por conta do trabalho. Também recebemos muitos moradores das cidades vizinhas. O comércio de Votuporanga é referência regional”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura.

Dia das Mães

A ACV já prepara a campanha de prêmios de uma das principais datas para o setor: o Dia das Mães. A promoção será lançada no dia 27 de abril, às 9h, no auditório da Associação com a apresentação dos detalhes sobre prêmios e regulamento. No dia 16 de maio, está marcado o sorteio para 9h na Concha Acústica e a entrega no dia 25.

O Dia das Mães é comemorado, tradicionalmente no Brasil, no segundo domingo de maio, que este ano será em 14 de maio. Na sexta (12/5) as lojas atenderão em horário especial, até 22h e, no sábado (13/5), das 9h às 18 horas. Os demais horários permanecem os mesmos.