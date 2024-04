Sábado é o Dia Mundial da Atividade Física

Atividade física oferece enormes benefícios à saúde, inclusive para quem se trata de doença, ressalta cardiologista do IMC.

Este sábado, 6 de abril, é o Dia Mundial da Atividade Física para lembrar as pessoas dos diversos benefícios que ela oferece à saúde. Ela ajuda a diminuir a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico, auxilia no controle da glicemia e as complicações que a diabetes pode oferecer. Esses são apenas alguns dos diversos impactos positivos para a saúde, segundo a cardiologista Adriana Bellini Miola, do IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares, de Rio Preto.

A médica enfatiza que a atividade física é fundamental para prevenir doenças e, inclusive, deve ser adotada durante o tratamento de problemas de saúde e mantida após o paciente estar bem.

Para a pessoa que pratica ou decide iniciar uma atividade física, a Dra. Adriana ressalta ser imprescindível antes a avaliação médica. “Iniciar ou mesmo se exercitar ou praticar esporte sem realizar um check-up cardiológico sem a orientação de um profissional é muito arriscado e pode, inclusive, provocar efeitos contrários à saúde”, afirma Dra. Adriana.

No IMC, a avaliação e acompanhamento do paciente envolve equipe multidisciplinar, que pode contar com cardiologista, pneumologista, ortopedista, entre outros. Além dos profissionais, o Instituto possui estrutura completa para exames do sistema cardiovascular, que inclui testes ergométricos e de ergoespirometria.

“Estes testes inclusive são utilizados para auxiliar o diagnóstico de doenças, prevenindo surpresas durante o esforço. Isto é muito importante, principalmente, para o atleta amador ou para quem que vai começar atividade física moderada”, destaca a cardiologista. Segundo ela, o teste permite ao médico otimizar a prescrição da atividade física ideal de acordo com a real necessidade da pessoa como, por exemplo, para perda de peso.

A bancária aposentada Roseli Soares Martins, 67 anos, é exemplo do quanto é benéfico se exercitar. Há cinco anos, ela e o marido caminham e fazem academia rotineiramente. “Temos que cuidar do corpo e mente para estarmos saudáveis sempre. Não pretendo depender de ninguém. A atividade física funciona como um remédio e, se não faço, sinto falta”, afirma Roseli. O resultado é que há 12 anos ela faz o check-up cardiológico, anualmente, no IMC e o diagnóstico é bem positivo. “O coração vai muito bem, obrigado”, brinca a bancária aposentada.

Exemplos como o de Roseli reforçam a importância do Dia Mundial da Atividade Física, pois muitas pessoas inscrevem-se na academia, começam a correr, pedalar ou praticar esportes sem fazer antes uma criteriosa avaliação de sua saúde. Correndo sérios riscos, que podem até levar à morte, alerta a cardiologista do IMC.

São muitas as causas que podem levar uma pessoa a ter um problema no coração durante um exercício ou prática esportivas. Comorbidades como as doenças cardíacas congênitas (miocardiopatia hipertrófica e displasia arritmogênica de ventrículo direito, por exemplo) podem evoluir de maneira silenciosa e o primeiro sintoma que a pessoa pode ter enquanto se exercita é a morte súbita.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a morte súbita cardíaca (MSC) é a morte natural e inesperada de causa cardíaca que ocorre no período de até 1 hora desde o início dos sintomas, quando há testemunha, ou que ocorre nas últimas 24 horas quando não há testemunha.

O infarto agudo, por exemplo, é uma das causas de morte súbita, mas também pode estar associado a outros eventos cardiovasculares.

Fato é que, após avaliação médica criteriosa, praticar atividade física é essencial para o bem-estar e a saúde física e mental.

10 benefícios da atividade física:

1. Fortalece o sistema imunológico e ajuda a aumentar os linfócitos (células de defesa do organismo), contribuindo, assim, também, para prevenir fatores de risco para doenças crônicas não contagiosas;

2. Diminui a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, evitando problemas como inchaço e varizes. Quem pratica exercícios tende a apresentar nível de pressão arterial mais próximo da normalidade, por vasodilatação, o que reduz as chances de doenças cardiovasculares;

3. Controla a glicemia e as complicações da diabetes, estimulando a produção de insulina, facilitando seu transporte para as células do corpo;

4. Evita a osteoporose e previne a perda óssea que acontece com a fragilidade pela inatividade, o que diminui também o risco de fraturas;

5. Auxilia no processo de emagrecimento, na manutenção do peso perdido e no controle de peso, mantendo a massa magra;

6. Ajuda a evitar a insônia, pois melhora a qualidade e prolonga o tempo de sono;

7. Promove o bem-estar físico e mental por meio da liberação de endorfina, que gera a sensação de bem-estar; tal fator contribui na redução da ansiedade e do combate à depressão;

8. Melhora o humor, pois estimulam diversas substâncias químicas cerebrais associadas à felicidade e ao relaxamento;

9. Melhora a função pulmonar, favorecendo as trocas gasosas, o recrutamento de alvéolos e a capacidade dos pulmões;

10. Diminui e melhora a qualidade do colesterol LDL e triglicérides, efeito importante e fundamental na prevenção de infartos e AVC.