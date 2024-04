Sábado é Dia D da campanha contra gripe em Votuporanga 

Além das doses contra a Gripe, as unidades também farão atualização da caderneta de vacina, das 8h às 16h.

No sábado (13.abr), todas as unidades de saúde de Votuporanga estarão abertas, das 8h às 16h, para o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Podem ser vacinadas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. Além das doses contra a Gripe, as unidades também farão atualização da caderneta de vacina de todas as pessoas que procurarem por atendimento, desde que estejam munidos do documento.

Podem ser vacinados contra a Gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, indivíduos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.

A vacina é trivalente e protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. A vacinação contra a influenza é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

A Campanha conta a Gripe teve início no dia 25 de março e segue até o dia 31 de maio. Além do Dia D, o público pode buscar pelas doses do imunizante de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde, das 7h às 19h. Até o momento, cerca de 2,3 mil doses foram aplicadas em Votuporanga, o que corresponde a uma média de 8% do público apto a se vacinar.