Sábado dos namorados tem comércio aberto até 18h 

Horário especial em Votuporanga é oportunidade para atrair clientes de toda a região.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV convida a população da cidade e região a comprarem o presente para a pessoa amada nas lojas da cidade. O Dia dos Namorados é celebrado na próxima segunda-feira (12.jun) e muitos casais aproveitam o final de semana para antecipar a comemoração.

Neste sábado (10), as lojas ficarão abertas das 9h às 18 horas como uma oportunidade para garantir os presentes. A quinta de Corpus Christi é considerada ponto facultativo, mas na sexta o comércio abre normalmente das 8h às 18h.

A entidade divulga a campanha “Presenteie o seu amor”, que visa incentivar os consumidores a priorizarem o comércio local no momento das compras. “As lojas de Votuporanga estão com diversas promoções e produtos especiais para atender ao Dia dos Namorados”, destaca Glauco Ventura, presidente da ACV.

Dia do Comerciante

A ACV já prepara a comemoração pelo Dia dos Comerciantes com um almoço no dia 16 de julho no Clube dos 40. Show musical e um cardápio especial estão sendo planejados. Venda de convites em breve. Interessados em apoiar o evento podem entrar em contato pelo (17) 3426-4440.