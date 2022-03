Rússia bombardeia cidades ucranianas de Dnipro e Lutsk

Em Dnipro, ataques tiveram áreas civis como alvo.

Pela primeira vez, o Exército russo bombardeou as cidades ucranianas de Dnipro e Lutsk, enquanto concentrava militares próximo ao aeroporto de Kiev. No dia em que se admite a abertura de novos corredores humanitários, as primeiras horas foram de ataques que, em Dnipro, tiveram como alvo áreas civis.

O governo de Kiev diz que a guerra já provocou mais mortes de civis ucranianos do que de militares.

Armas químicas

Moscou convocou, nessa quinta-feira (10), reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir suposta atividade norte-americana em território ucraniano, no domínio das armas biológicas.

A Casa Branca nega ter desenvolvido esse tipo de armamento na Ucrânia e admite que o Exército russo venha a usar armas químicas e biológicas no conflito.

Em vídeo publicado no Facebook, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nega que alguma arma química ou qualquer outra de destruição em massa tenha sido desenvolvida no país.

Zelensky

O presidente ucraniano rejeitou as acusações russas de que seu país tenha armas químicas “ou outras de destruição maciça”. Disse que elas são parte da propaganda russa para justificar a invasão.

“Não foram desenvolvidas armas químicas ou outras armas de destruição maciça na Ucrânia”. E “todos sabem disso”, acrescentou.

Ele ameaçou a Rússia de que se fizer alguma coisa contra os ucranianos, “receberá em resposta sanções mais duras”. O presidente deixou mensagem também na plataforma Telegram, no início do 16º dia da invasão russa.

*Informações/Reuters