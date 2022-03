Rússia ataca base militar de Yavoriv, na fronteira com a Polônia; há mortos e feridos

Tropas russas dispararam 8 mísseis que deixaram 35 mortos e 130 feridos, segundo a administração de Lviv. A instalação está localizada a menos de 25 km da fronteira.

O 18º dia de guerra na Ucrânia começou com um ataque aéreo da Rússia contra uma base militar em Yavoriv, na região de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. O Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança de Yavoriv foi atacado com 8 mísseis neste domingo (13).

A administração de Lviv disse que 35 pessoas morreram e 130 ficaram feridas. Segundo a agência de notícias Reuters, 19 ambulâncias com sirenes ligadas foram vistas na estrada a caminho da base militar.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse que instrutores militares estrangeiros trabalham no local. Ele não detalhou, entretanto, se algum deles estava presente durante o ataque. (G1)