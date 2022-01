Run AVOA é adiada para março em Votuporanga 

Um dos principais eventos esportivos do município, corrida de rua de 6 km está em sua 7ª edição e ocorre no dia 20 de março.

Uma das principais corridas de rua de Votuporanga/SP, a Run AVOA foi adiada de 06 de fevereiro para 20 de março. A tradicional prova, que acontece num percurso de 6 km pelas ruas e avenidas da cidade das brisas suaves, teve a largada prorrogada devido o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e o pico de casos de síndromes gripais.

De acordo com a organização, a intenção com a medida é “minimizar os impactos”, trazendo maior segurança a todos.

A corrida tem por objetivo comemorar o Aniversário da AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) promover o atletismo no município de Votuporanga e região, favorecendo a descoberta de novos valores para a modalidade e proporcionando momentos de lazer em todos os meios sociais e esportivos e arrecadar fundos para a entidade.

Evento é uma realização da Associação Votuporanguense de Atletismo com apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Trânsito, Secretaria da Educação, Secretaria Municipal da Saúde, Polícia Militar, organização da Equilíbrio Esportes e como patrocinadores: J.L. Madeiras, Converd, Corre Cardoso (Renato), Ônix Óculos, Joias e Relógios, e Malu Tecidos.

A largada está marcada para às 8h do domingo, 20 de março, no Parque da Cultura de Votuporanga/SP, inclusive, tradicional local de chegada da prova também. Será exigido todo o protocolo sanitário vigente contra a Covid-19 e mais informações, assim como sua inscrição pode ser feita no site www.equilibrio.esp.br

O valor promocional até 28 de fevereiro – Geral: R$ 60,00 | 60 anos acima: R$ 30,00 | Equipes acima de 10 atletas: R$ 50,00

Entre 28 de fevereiro e 14 de marco – Geral: R$ 80,00 | 60 anos acima: R$ 40,00 | Equipes acima de 10 atletas: R$ 50,00

Os competidores ganharão troféus por desempenho ao chegarem de 1º ao 5º lugar, dos 15 aos 70 anos acima, porém, a premiação dos cinco primeiros no Geral masculino e feminino terá uma ‘recompensa extra’: 1º R$250,00 + troféu, 2º R$200,00 + troféu, 3º R$150,00 + troféu, 4º R$120,00 + troféu e o 5º R$100,00 + troféu.

As inscrições seguem até 14 de março ou até atingir o número máximo 500 participantes.