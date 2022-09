Rueda garante Lisca no Santos em 2023: “A relação está fantástica” 

Presidente diz que treinador continuará no Peixe na próxima temporada.

Lisca será o técnico do Santos em 2023. Quem garante isso é o presidente do clube, Andres Rueda. O dirigente assegurou que o técnico comandará o Peixe na próxima temporada.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Rueda falou sobre o bom relacionamento com o comandante do Peixe.

“Tenho gostado muito. É um grande parceiro. A proximidade é muito grande. Uma pessoa super inteligente. Estamos fazendo uma boa dupla. Estamos pensando em 2023. A relação está fantástica. Ele vai ficar pelo menos mais um ano e meio comigo, que é meu mandato.”

O próprio Lisca tem como plano seguir no Peixe até o fim de 2023. Durante a entrevista coletiva em que foi apresentado pelo Santos, o técnico disse que visa, após o término da próxima temporada, trabalhar fora do Brasil.

“Quem sabe daqui eu não vou para o exterior também, para ganhar um pouco em dólar? Está bom demais o dólar e o euro. Eu quero ficar no Santos até o fim de 2023 e depois começar a explorar o mundo. Brasil eu já rodei quase todos os estados. Agora está faltando pelo mundo. E o Santos vai me levar a isso, porque é um clube mundial, com reconhecimento mundial. E eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade.”

O Santos passa por um grande rodízio de treinadores dentro da gestão Rueda. O primeiro foi Cuca. À época, o time ainda disputava o final do calendário da temporada 2020, prejudicado pela pandemia de Covid-19. Porém, nas rodadas finais daquele Campeonato Brasileiro, o treinador já havia anunciado que não permaneceria no clube.

Desde então, já passaram pelo clube Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille e Fabián Bustos. Na média, o Peixe demite um treinador a cada 25 partidas na gestão do atual mandatário. Diniz foi o que mais dirigiu o clube neste período, um total de 31 jogos.

Próximo compromisso

O Santos segue a preparação para o duelo contra o Goiás, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na segunda-feira (5.set), às 20h, na Vila Belmiro.