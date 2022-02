Ruas do Jardim Portal dos Lagos começam a receber o recapeamento asfáltico 

Rua Palmira Zampieri Cestari foi a primeira rua recapeada nesta segunda-feira.

As ruas do Jardim Portal dos Lagos estão sendo as primeiras a receber o recapeamento da segunda etapa do Programa Asfalto Novo da Prefeitura de Votuporanga. Entre as vias já contempladas nesta segunda-feira (14), está a Rua Palmira Zampieri Cestari.

A segunda etapa do Programa Asfalto Novo leva o recapeamento para mais de 140 quarteirões em todas as regiões da cidade. Cerca de R$ 7 milhões são investidos nesta fase do programa, sendo R$ 6 milhões conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado, com apoio do deputado Carlão Pignatari, e o R$ 1 milhão restante de contrapartida da Prefeitura.

Os bairros beneficiados com o recapeamento nesta segunda etapa são: Pozzobon, Jardim São Judas Tadeu, Santa Luzia, Patrimônio Novo, Patrimônio Velho, Jardim Alvorada, Parque Residencial do Lago, Portal dos Lagos, Estela Parque Residencial, Jardim Eldorado, Vila América, San Remo, Chácara das Paineiras, Loteamento Bandeirantes, Santa Eliza, Parque Residencial Saúde, Vila Nova e Simonsen.

3ª Etapa

Uma próxima etapa já está em fase de planejamento e deverá beneficiar outros locais com mais R$10 milhões de investimento decorrente de um financiamento junto ao banco Desenvolve SP.