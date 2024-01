Rua Antônio Cramolichi: Prefeitura começa preparo da área que receberá asfalto

Trecho de 50 metros interligará a rua à Av. Prestes Maia, atendendo a antigas reivindicações de moradores.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou, nesta terça-feira (30.jan), uma obra muito aguardada por moradores do bairro Jardim Umuarama, a pavimentação de cerca de 50 metros da rua Antônio Cramolichi para interligação com a Avenida Prestes Maia. A obra contribuirá para a mobilidade de quem transita por aquela região.

A etapa de execução de guias já foi realizada, iniciando, agora, o preparo do solo para receber a massa asfáltica nos próximos dias. “É uma obra importante e que estava no nosso planejamento desde o início do nosso Governo. Estamos felizes em proporcionar essa melhoria aos moradores do bairro”, disse o prefeito Jorge Seba.

A obra faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de vias da cidade com investimento de R$ 9,2 milhões.