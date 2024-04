Roupas de grife furtadas em Rio Preto são apreendidas em loja de Uchoa 

Investigação da Polícia Civil apontou que o crime foi executado pelo maior receptador da região.

Centenas de roupas de grife que haviam sido furtadas em São José do Rio Preto/SP foram apreendidas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10.abr), em uma operação. A mercadoria estava exposta na vitrine de uma loja multimarcas, em Uchoa/SP.

Segundo a Polícia Civil de Rio Preto, as peças de roupas estavam no interior de um veículo e foram furtadas na cidade. No decorrer da investigação, os policiais desconfiaram que o autor seria um homem já conhecido na criminalidade, apontado como o maior receptador da região.

Com o apoio de policiais civis de Uchoa, os investigadores fizeram buscas no centro da cidade e viram parte das roupas de grife furtadas exibidas na vitrine do estabelecimento.

Uma abordagem foi feita e centenas de peças foram apreendidas. A proprietária foi conduzida até a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. O suspeito foi identificado e indiciado pelo crime de receptação.