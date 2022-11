Rotas Rurais: Votuporanga sedia encontro de produtores nesta terça 

Evento ocorre no Sindicato Rural, das 8h às 16h. Programa viabiliza o acesso às propriedades rurais e o deslocamento de pessoas, produção, insumos, serviços de emergência, segurança, entregas e outros.

Votuporanga/SP sedia nesta terça-feira (8.nov), no Sindicato Rural, das 8h às 16h, o encontro com produtores rurais, incluindo especificamente: Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi. Evento tem como tema o Rotas Rurais – o mais novo programa do governo do Estado de São Paulo.

Conforme o divulgado, será realizado um mutirão do programa, onde serão entregues o CEP Rural, com a devida localização de suas propriedades e também a regularização do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

O mapeamento foi realizado pelo programa Rotas Rurais é uma iniciativa pioneira e inédita na América Latina, desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Google.

O sistema funciona mesmo onde não existe um endereço estruturado com rua e número, graças à tecnologia Plus Codes, criado pelo Google, que converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por satélite em códigos curtos, semelhante aos códigos postais. A partir dos dados finalizados, o produtor rural passa a ter um endereço digital individualizado, permitindo o recebimento de correspondência, obtenção de crédito e melhora no acesso à propriedade e no escoamento da produção.

Com o CEP, será preciso apenas digitar o endereço no Google Maps, Waze ou qualquer outro aplicativo de navegação, para que os interessados possam localizar os endereços certinhos de sítios, chácaras e demais propriedades; tecnologia facilita, inclusive, o deslocamento de ambulância, polícia, entregas de correspondência, mercadorias e outros.