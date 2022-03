Rotas Rurais: Prefeitura assina novo convênio e irá recuperar mais de 20 quilômetros de estradas rurais 

Nova adesão contemplará mais 5,33km de vias rurais.

O prefeito Jorge Seba assinou na última quinta-feira (3.mar), um novo convênio do Programa Estadual “Rotas Rurais (Melhor Caminho)” para a recuperação de mais 5,33km de estradas rurais, somando 20,33km. O programa, que visa simplificar a vida do agricultor, através de segurança e melhorias para beneficiar a produção agropecuária e também a trafegabilidade nessas vias, é uma solicitação dos vereadores Daniel David, Nilton Cesar Santiago e Valdecir Lio ao Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges e foi intermediado pelo deputado estadual Carlão Pignatari.

Com recursos do Estado, o custo médio por quilômetro nessa nova adesão, é de R$144.450,00, totalizando R$769.918,50. Após a assinatura, a próxima etapa para a recuperação do trecho desses pouco mais de cinco quilômetros, será o processo licitatório; os serviços referentes aos outros 15km estão em fase de planejamento.

Jorge Seba ressalta a importância de programas estaduais que colaboram para melhorias do município. “Votuporanga aderiu ao programa no ano passado, sendo um dos primeiros a formalizar sua participação. Agora, ao ser contemplada com essa nova adesão de pouco mais de cinco quilômetros, o município dá um grande salto no investimento do setor agro pois, se beneficia e avança para um desenvolvimento essencial para agricultura da nossa região, dinamizando assim, a força que vem do campo, da terra da gente”, destaca o prefeito.

Patrulha Rural

Em janeiro desse ano, através do Programa “Patrulha Rural”, o município recebeu quatro novas viaturas, onde duas irão colaborar com os trabalhos da atividade delegada no patrulhamento e segurança de propriedades da zona rural. Os veículos foram conquistados por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari.