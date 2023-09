Rotary Oito de Agosto lança o 21º Concurso Melhor Estudante

Na manhã desta quarta-feira (06) aconteceu o lançamento do concurso ‘O melhor estudante de Votuporanga 2023’. Foram anotadas as presenças como a de José Luís Pavan (governador do distrito 4480 e presidente de honra da comissão dirigente), Marcelo de Almeida Ferreira (presidente do Rotary Club Oito de Agosto), da professora Marceline de Oliveira Ferreira (Dirigente Regional de Ensino), além de diretores de escolas particulares e públicas.

O concurso está na sua 21a edição, iniciativa do Rotary Club Oito de Agosto, com o objetivo de reconhecer, valorizar e premiar os grandes talentos das escolas públicas da cidade. O concurso é uma forma de incentivar os estudantes a se destacarem não apenas em suas escolas, mas também na comunidade.

Durante o lançamento do concurso, foram apresentados os critérios e as regras para participação dos estudantes. Podem participar do concurso os alunos de 9° ano, de ambos os sexos, que estiverem regularmente matriculados e frequentando uma escola pública de Votuporanga.

As inscrições para o concurso deverão ser entregues na Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, até o encerramento do expediente do dia 06 de outubro/2023 – sexta feira.

A prova que vai selecionar os 10 melhores estudantes será realizada no dia 12 de novembro/2023 – domingo, às 07:30h, no IFSP – Campus Votuporanga-, localizado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Bairro Pozzobon.

A reunião festiva de premiação dos vencedores do concurso será realizada no dia 29/11/2023 às 20h, na Câmara Municipal de Votuporanga ou dia 11/12/2023, às 20h, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo (Teatro Municipal)

Vale ressaltar que o concurso é uma grande oportunidade para que os jovens estudantes da cidade possam mostrar todo o seu potencial e serem reconhecidos pelo seu talento e dedicação.

(Andrea Anciaes)