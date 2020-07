Rotary inicia ano rotário 2020-21 com novos dirigentes

Os Rotary Clubs de Votuporanga, 8 de Agosto, Novo Milênio e Novas Gerações, bem como o Rotaract e o Interact Clubs de Votuporanga iniciaram ontem – quarta-feira (1º/07) o ano rotário 2020-21 com novos dirigentes. O ano rotário vai até 30 de junho de 2021.

O médico José Maria Gonçalves Filho assumiu a presidência do Rotary Club de Votuporanga, em substituição ao professor Edivam Munhos Sanches, e a esposa dele, Maria Luiza será a presidente da Casa da Amizade, no lugar de Carmem Sanches.

No Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto a presidência passa a ser exercida pelo empresário Valmir Dornelas, que assume o posto do publicitário Marcelo Mamone.

O Rotary Club Novo Milênio terá como presidente o publicitário Sidney Cirino Leite, no lugar da psicóloga Rosely Eleutério Rodrigues. E no Novas Gerações, a administradora de empresa Lucimar Fantini Albarelo substitui a escrevente judiciária e advogada Luciana Garcia.

O Rotaract continua com a presidente Melina Souza, que já vinha no comando do clube, e o Interact terá Luiz Gustavo Nates Caldato substituindo Gabrielly Souza.

Ainda de Votuporanga, são dirigentes distritais o governador 2007-08 médico José Luiz Sanches Vargas, presidente da Comissão da Fundação Rotária, e o jornalista José Luiz Pavam, governador assistente e coordenador da Comissão de Imagem Pública.

No Distrito 4480, assumiu a governadoria a empresária catanduvense Lourdinha Serpa Dalto, que está substituindo o administrador Antonio Orlando Cavichia Filho, de Fernando Prestes.

Outra mudança diz respeito ao lema no ano rotário, que era O Rotary Conecta O Mundo e passou a ser O Rotary Abre Oportunidades.