Rotary  entrega ultrassom para Unidade de Saúde 

Aparelho foi adquirido com recursos do clube local, do Distrito, Fundação Rotária e Rotary de Taiwan.

A Unidade de Saúde da Família “Daniele Cristine Lamana”, localizada na Zona Norte da cidade, foi contemplada com um aparelho de ultrassonografia de última geração. A entrega foi feita pelo Rotary Club de Votuporanga na quarta-feira (24/06), às 16 horas.

Presente ao evento, a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, destacou que são atendidas cerca de 800 mulheres gestantes por ano e que esse aparelho será de grande importância.

O aparelho e demais equipamentos tiveram um custo de R$ 160 mil e o projeto contou com diversas parcerias, que contribuíram com recursos financeiros: Distritos Rotários 4480, com sede em São José do Rio Preto; 4470 – Noroeste Paulista e Mato Grosso do Sul; Distrito 4851, da Argentina; Rotary Club de Taichung Tatum, Taipei-Taiwan, Fundação Rotária e Prefeitura de Votuporanga.

O objetivo é proporcionar atendimento em exames de ultrassom de várias especialidades médicas para a saúde pública de Votuporanga.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito João Dado, do atual presidente do Rotary Club de Votuporanga, Edivam Munhos Sanches, e do próximo, José Maria Gonçalves Filho, do reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, do governador assistente José Luiz Pavam, que, na oportunidade representou o governador do Distrito 4480, Antonio Orlando Cavichia Filho, da diretora da unidade, Ana Sílvia Roncati e funcionários da unidade de saúde. O ato foi restrito para atender o protocolo do distanciamento social nesta época de pandemia de coronavírus.

O governador assistente José Luiz Pavam destacou que este é um dos principais papéis do Rotary, trabalhar pelo bem da comunidade. Lembrou que no último sábado o Distrito 4480 também entregou uma van equipada com ultrassom ao Hospital de Base de Rio Preto, no valor de quase R$ 500 mil para diagnóstico de doenças do fígado em toda a região.

Edivam explicou que o Rotary estava cumprindo mais um compromisso com a comunidade votuporanguense e que, em breve, o Rotary deverá adquirir um aparelho de endoscopia para aquela unidade.

O prefeito João Dado agradeceu a parceria do Rotary por colaborar com projetos que beneficiam toda a comunidade.