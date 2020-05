Rotary Clubs de Votuporanga doam máscaras e aventais para a Santa Casa

Os Rotary Clubs de Votuporanga, 8 de Agosto, Novo Milênio e Novas Gerações doaram máscaras faciais N95, aventais e luvas especiais para a Santa Casa. Os recursos são provenientes da Fundação Rotária, conquistados pelo governador do Distrito 4480 do Rotary International, Antonio Orlando Cavichia Filho, que apresentou um projeto e recebeu US$ 25 mil.

Os recursos foram distribuídos para os cerca de 70 clubes rotários da região, que se incumbiram de adquirir materiais de proteção para os profissionais e entidades que atuam no combate ao coronavírus.

A Fundação Rotária distribuiu US$ 3 milhões em todo o mundo para o enfrentamento da Covid-19. Cada distrito recebeu um subsídio de até US$ 25 mil.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o empenho e agradeceu aos Rotary Clubs pela aquisição dos materiais, que são muito necessários aos profissionais que prestam atendimento às pessoas que apresentam sintomas da Covid-19.