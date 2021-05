Rotary Clube “8 de Agosto” entrega cerca de 40 toneladas de alimentos em Votuporanga 

Foram arrecadadas mais de 1.700 cestas básicas, direcionadas para o Fundo Social de Solidariedade e Votu Solidária.

Na manhã desta terça-feira (11), o Rotary Clube “8 de Agosto“, de Votuporanga/SP, presidido pelo empresário Valmir Antônio Dornelas e sua esposa Kátia, realizaram a entrega de aproximadamente 1.750 cestas básicas, que serão distribuídas entre o Fundo Social de Solidariedade e a campanha Votu Solidária.

Uma rápida cerimônia marcou a entrega dos alimentos na sede do Votu Solidária, que contou com a presença do prefeito Jorge Seba e sua esposa – presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; além de vereadores, empresários, e o jornalista José Luiz Pavam, que representou a governadora do Distrito 4480 do Rotary, Lourdinha Dalto.

Ao Diário de Votuporanga, o Dr. Luciano Melo – coordenador da campanha Votu Solidaria, comentou: “É uma ação vultuosa e veio em boa hora, porque o número de pessoas necessitadas nesse momento aumenta a cada dia mais. Uma ajuda como essa para nós é fundamental para que continuemos nosso trabalho”.

Melo aproveitou para agradecer as doações recebidas e explicar como novas ajudas podem ser enviadas: “Estamos nos principais supermercados da cidade fazendo essa coleta de alimentos não perecíveis e itens de higiene, com voluntários nas portas, são sete supermercados, além de que estamos aqui na Rua Pernambuco, 3246, esquina com a Rua Tietê, na antiga Realpec. Contamos ainda com a ajuda espetacular da Polícia Militar, que busca sua doação na porta de sua casa, para colaborar basta você ligar no (17) 3423 – 5323″.

Já o presidente do Rotary Clube “8 de Agosto“, Valmir Dornelas, enalteceu o trabalho do grupo: “É muito bacana esse trabalho do Rotary Clube 8 de Agosto, eu como presidente e os demais companheiros ajudamos a recolher mais de 1.700 cestas básicas. É um momento difícil, momento de pandemia, todo mundo com dificuldade, pessoas que não estão podendo trabalhar devido a pandemia; então é muito gratificante para à pessoa que recebe, só quem realmente está passando necessidade sabe dá valor a uma cesta básica. E assim, nós, companheiros do Rotary estamos muito felizes com esse projeto. Pedimos ajuda para alguns empresários e o povo de Votuporanga é diferenciado, todo mundo ajudou com o maior carinho, foi muito bacana e estou emocionado até nesse momento, por fazer uma entrega nesse volume de cesta”, explicou Dornelas.

Representando o Distrito 4480 do Rotary Internacional, o governador assistente, José Luiz Pavam, ressaltou a iniciativa. “É uma atitude de responsabilidade social que o Rotary 8 de Agosto demonstra com a comunidade votuporanguense. É gratificante vermos tantas cestas básicas sendo entregues para pessoas que já eram necessitadas e que passaram a ser ainda mais, com a pandemia do Coronavírus.”

Já a presidente do Fundo Social, Rose Seba, falou sobre a importância dessas doações. “Quando você sente na pele a necessidade de cada um, você se emociona e sente mais vontade ainda de participar. Obrigada a todos, vocês estão ajudando a matar a fome de muitas pessoas. Votuporanga é uma cidade abençoada.”

Representando as entidades assistenciais que serão contempladas com estes alimentos, para repassar à comunidade mais carente, o presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Cuin, agradeceu e parabenizou a união de Votuporanga em prol dos mais necessitados. “A fome é o que nos une e com certeza é o ponto em comum de todos nós. Essa união vai matar a fome de muita gente. Trabalho na área social há 40 anos e, graças a Deus, nunca foi tão farta a comida para oferecermos a quem realmente precisa. Isso é gratificante.”

O prefeito Jorge Seba, parabenizou os voluntários envolvidos em toda a campanha. “É uma manhã feliz. Quando resolvemos entrar para a vida pública pensamos em duas situações que vamos sempre preservar: a união da cidade em torno dos mesmos objetivos e o servir ao próximo. Estas duas situações estão muito bem representadas neste ato. Obrigado a todos os companheiros do Rotary que se empenharam em trazer esse benefício à população. Se nós já realizamos algo em favor do município nesses quatro meses, muito vem da parceria com esse mesmo objetivo.”

Ainda durante a entrega, Valmir Dornelas, ressaltou que esta arrecadação foi o maior projeto dos Rotarys da região, envolvendo cerca de R$ 190 mil em alimentos. “Agradecemos a participação de todos que se envolveram nesta campanha.”