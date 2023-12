Rotary Club Votuporanga realiza homenagem a seus inesquecíveis associados

Na noite da última terça-feira o Rotary Club de Votuporanga e o Rotary Clube Novas Gerações liderado, pelos presidentes Leandro Vinicius e Mara Paulão, respectivamente, realizaram homenagens às famílias de Renato Elias Ferreira e Pedrinho Locatelli, associados que faleceram recentemente.

Os agradecimentos aos companheiros de Clube foram feitos pelas filhas do Renato Ferreira, Leticia Delgado Ferreira e por Luciana Locatelli, filha do Pedrinho.

As famílias dos homenageados foram representadas também pelas esposas Andréia Ferreira Delgado e Luci Vendramini, que com muita emoção, agradeceram a todos os integrantes do Clube, principalmente ao presidentes, autores das homenagens, Leandro Vinícius e Mara Paulão.

