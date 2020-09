Rotary Club Votuporanga faz parceria com Searvo para restaurar praça

Seguindo o que preconiza uma das suas sete áreas de enfoque — Meio Ambiente — o Rotary Club de Votuporanga fez uma parceria com a Searvo (Associação dos Engenheiros e Arquitetos) para restaurar a Praça Rotary, localizada na rua Amazonas esquina com a rua Marechal Rondon, na Vila Muniz.

Nesta semana, o presidente do Rotary, o médico José Maria Gonçalves Filho, convidou os membros de uma comissão formada para coordenar a reforma e profissionais da Searvo para fazer uma avaliação no local.

Pelo Rotary, além do presidente José Maria, também integram a comissão o governador 2007-08 José Luiz Sanches Vargas e os rotarianos Dirceu Liévana de Camargo e Antonio Carlos Frederico. Pela Searvo, estiveram no local a arquiteta e urbanista Sílvia Dalto, a agrônoma Vanda Bazzo e o engenheiro eletricista e segurança do trabalho Gabriel Bifaroni.

A praça possui quatro espaços chamados de ilhas e a intenção é convidar os quatro clubes rotários da cidade, mais o Rotaract e Interact, para que cada um assuma uma ilha no trabalho de preservação. O projeto de urbanização ficará a cargo da Searvo.

No local, há um marco rotário e uma caixa que foi colocada em 2008, composta de documentos, com a intenção de ser aberta em 50 anos, além de uma placa e um busto do empresário Nasser Marão, cuja instalação foi idealizada pelo jornalista Nelson Camargo – governador do Rotary no ano rotário 1982-83. A homenagem a Nasser Marão deve-se ao fato de ele ter feito a doação da área onde foi construída a sede do Rotary.